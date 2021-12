Britse politie schiet gewapende man dood vlakbij woonplaats van prins William

Een gewapende man is zaterdag in Londen doodgeschoten tijdens een confrontatie met de politie. Het incident wordt niet als terroristisch beschouwd, zei de Metropolitan Police.

De politie kreeg rond 15.00 uur lokale tijd te horen dat een man met een pistool een bank en gokhuizen in Marloes Road, West-Londen, was binnengegaan en daarna in een voertuig was gestapt.

“Om 15.19 uur stopten gewapende agenten een voertuig op de kruising van Kensington Road en Palace Gate”, niet ver van Kensington Palace, waar prins William en zijn familie wonen, aldus de politie.

“Er zijn schoten gelost en een man werd neergeschoten”, vervolgde de politie in een verklaring. Ondanks tussenkomst van de hulpdiensten die hem ter plaatse behandelden, werd de man kort na 16.00 uur doodverklaard.

Het incident wordt volgens de politie “niet als terrorisme beschouwd”. De identiteit van het slachtoffer is nog onduidelijk.