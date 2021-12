Een aantal slachtoffers verbleef voor de dodelijke overtocht naar Essex enkele dagen in een huis op de Ninoofsesteenweg in Anderlecht. — © Kristof Vadino

Na de ontdekking van 39 doden in het Engelse Essex is in België een netwerk van mensensmokkelaars blootgelegd. Tegen de hoofdverdachte bleek al maanden voor het dodelijke transport een Belgisch onderzoek te lopen. Komende week moeten in totaal 27 verdachten voor de rechter verschijnen. De spil van het netwerk riskeert vijftien jaar cel.