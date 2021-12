Natuurhulpcentrum vangt leeuw op die aangetroffen werd in bordeel: “In Wallonië vonden we ook al eens wolfshonden in een SM-kelder”

Leeuw Simba werd als welpje aangetroffen in een bordeel in de voorstad van Moskou. — © Natuurhulpcentrum Opglabbeek

Het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek heeft sinds zaterdagochtend een opmerkelijke nieuwe bewoner: een jonge leeuw die werd aangetroffen in een bordeel in een voorstad van Moskou. “Wat die daar deed, weten we niet, maar je kan er wel het een en ander bij fantaseren”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum. Intussen kijken ze daar niet meer vreemd op van zulke verhalen. “We haalden ooit in Wallonië wolfshonden uit een SM-kelder, van tussen de zweepjes en de handboeien.” En ook uit West-Vlaanderen heeft het Natuurhulpcentrum dergelijke verhalen.