Heeft RB Salzburg na Erling Haaland opnieuw een goudhaantje in zijn rangen? Karim Adeyemi verbaast opnieuw met hattrick na invalbeurt

Erling Haaland (21) speelt momenteel bij Dortmund de pannen van het dak, maar zijn echte doorbraak kwam er bij Salzburg. Bij de Oostenrijkse topclub sloeg hij alles en iedereen met verstomming door in de eerste helft van het seizoen 2019/2020 aan de lopende band te scoren. Onder andere in de Champions League was hij goed bij schot en scoorde hij acht keer in zes wedstrijden, waaronder drie treffers tegen Genk. En nu lijkt Salzburg weer zo’n toptalent beet te hebben.

Karim Adeyemi doet het voorlopig namelijk uitstekend. De 19-jarige Duitser werd al meermaals in verband gebracht met verschillende Europese topclubs, en zaterdag werd nog maar eens duidelijk waarom. In de competitiewedstrijd tegen WSG Tirol viel Adeyemi aan de rust in, waarna hij nog drie keer scoorde. Salzburg won uiteindelijk met 5-0, en staat autoritair aan de leiding met 14 punten voorsprong op eerste achtervolger Wolfsberger. Adeyemi is voorlopig topschutter met 14 rozen.

© ISOPIX

Ook in de Champions League heeft Adeyemi er voorlopig een geslaagde campagne opzitten: in zes wedstrijden scoorde de jonkie drie keer, én leverde hij twee assists af. Salzburg stootte in een groep met Lille, Sevilla en Wolfsburg ook door naar de volgende ronde.

Karim Adeyemi heeft momenteel al een marktwaarde van 20 miljoen euro, en lijkt binnenkort naar een Europese (sub)topper te trekken. Probeert Dortmund na Haaland opnieuw een talent van Salzburg aan zich te binden?