REACTIES. Joshua Zirkzee ziet “meedogenloos” Anderlecht, Vincent Kompany geniet: “Dit was geen toeval, en de volgende prestaties zullen dat ook niet zijn”

0-5 op Seraing. Daarmee kan je thuiskomen. Anderlecht was heer en meester in Luik: vijf verschillende doelpuntenmakers zorgden voor een Brussels feestje, én er werd voor het eerst sinds september een clean sheet behaald. Vincent Kompany en Joshua Zirkzee waren achteraf dan ook in een goede stemming.

“Uiteraard ben ik tevreden met het resultaat en de manier waarop deze overwinning tot stand kwam”, zei Anderlecht-coach Vincent Kompany in zijn interview bij Eleven Sports. “De ingesteldheid, discipline, ... Proficiat aan de jongens, maar ik ben intussen in mijn hoofd al bezig aan de volgende wedstrijd tegen Sint-Truiden.”

Zaterdagavond zagen we vijf verschillende doelpuntenmakers in Seraing. “Ik heb altijd liever dat er verschillende spelers scoren dan dat er één speler alles op zichzelf neemt”, was Kompany gelukkig, al houdt hij de voetjes wel op de grond. “Ik ben nu de persoon die als eerste moet zeggen dat we de focus moeten behouden. De prestatie vandaag was geen toeval, en dat zullen de volgende prestaties ook niet zijn. We moeten keihard blijven werken om onze progressie te behouden en voort te zetten. Ik blijf rustig als het stormt, dus nu ook als er iets te veel euforie zou zijn. Dit proces kost tijd en veel energie, en ik wil rust uitstralen. Ik wil dat de jongens ook de volgende 95 minuten volledig geconcentreerd zijn”, aldus Kompany.

© BELGA

Joshua Zirkzee: “Hebben elkaar 90 minuten lang op scherp gezet”

Ook Joshua Zirkzee verscheen met een brede glimlach voor de camera van Eleven Sports. “Ik denk dat we de wedstrijd goed hebben aangevat, met de bekerwedstrijd in het achterhoofd. We wisten hoe we deze wedstrijd in moesten gaan. We hadden een winnaarsmentaliteit, en dat hebben we vandaag laten zien. We waren meedogenloos in het verdedigen, en we hebben elkaar 90 minuten lang op scherp gezet. Ik denk zelfs dat we er nog meer uit konden halen voorin, maar het was alleszins een verdiende overwinning.”

Anderlecht boekt voor het eerst dit seizoen ook 9 op 9. “Dat doet deugd”, wist ook de Nederlander. “Het is de bedoeling dat we zo doorgaan. Zeker de clean sheet is heel belangrijk voor de ploeg. Voor de verdedigers is het heel fijn. Ook de vijf doelpunten laten zien hoeveel kwaliteit we hebben. Raman, Amuzu, El Hadj en Ashimeru kunnen we één voor één laten invallen, en sommigen scoren ook nog. Dat laat zien hoeveel verschillende individuele kwaliteiten we hebben.”

Zirkzee blikte ook nog even terug op zijn knappe goal. “Ik denk dat we goed aan het pressen waren. Ik kreeg de bal van Kouamé, en ik zag de verschillende loopacties die mij hielpen om een actie te maken. Christian zei dat ik moest schieten en ik probeerde ruimte te creëren voor een schot. De bal vloog uiteindelijk knap binnen, maar het belangrijkste blijven de drie punten.”

Theo Pierrot: “Ben Raman gaan vragen mij niet belachelijk te maken met panenka”

Theo Pierrot mocht zaterdagavond als gelegenheidsdoelman optreden bij Seraing. Guillaume Dietsch pakte in het slot een rode kaart, maar Jordi Condom had zijn vijf vervangingen op dat moment al gebruikt. Daarop mocht kapitein Pierrot de elfmeter van Anderlecht proberen stoppen in de plaats van zijn keeper. “Ik wist niet eens dat ik kon duiken”, lachte de middenvelder van Seraing na de match. Voor de penalty sprak Pierrot Benito Raman wel nog even toe. “Ik ben hem gewoon gaan vragen om me niet belachelijk te maken met een panenka.”