Meer dan 80 doden na verwoestende tornado’s in de Verenigde Staten

De materiële schade is enorm, het menselijk leed nauwelijks te overzien. Zes Amerikaanse staten werden vrijdagavond getroffen door tientallen tornado’s. Weerdiensten verzamelen nog steeds data, maar het zouden er in totaal meer dan 30 kunnen zijn.

De tornado’s zorgden voor een gigantische ravage. De tornado’s in verscheidene Amerikaanse staten hebben nu al aan minstens 83 mensen het leven gekost. Zes daarvan zouden omgekomen zijn in een ingestort magazijn van de online webwinkel Amazon in Edwardsville in de staat Illinois. Dat heeft de chef van de lokale brandweer gemeld.“We hebben 45 personeelsleden geïdentificeerd die erin geslaagd waren om het gebouw te verlaten, één persoon die geëvacueerd moest worden naar het ziekenhuis en zes doden”, zo verklaarde James Whiteford op een persconferentie.

Whiteford voegde toe dat de reddingsoperaties eerder op zaterdagmiddag (lokale tijd) afgerond werden. Hoeveel mensen er precies in het gebouw waren, is niet meteen duidelijk. Het is dus niet uitgesloten dat de komende dagen nog meer lichamen geborgen moeten worden. Bij de doortocht van een tornado in het stadje van 25.000 inwoners werd een groot deel van het dak van het magazijn van Amazon weggerukt en stortte een muur in.

In het stadje Monette, in de staat Arkansas, verwoestte een tornado een verzorgingstehuis. Een deel van het gebouw stortte in. Daarbij viel één dode. Ook in het naburige Leachville viel een dode. Een vrouw was er aan het winkelen, en kon zich niet op tijd in veiligheid brengen.

In de staat Tennessee raakte het noordelijke stadje Samburg zwaar beschadigd. In de staat vielen vier doden na het noodweer. In de staat Missouri lieten dan weer twee mensen het leven.

Maar de zwaarste getroffen staat is Kentucky. “Ik ben er vrij zeker van dat het aantal doden in Kentucky boven de 70 ligt. Het kan zelfs meer dan 100 zijn voor het einde van de dag”, zei gouverneur Andy Beshear zaterdagochtend. “De omvang van de verwoesting is anders dan ik ooit heb gezien.”

Mayfield, een stad met 10.000 inwoners, lijkt het zwaarst getroffen te zijn. Volledige huizenblokken werden verwoest, het gebied doet denken aan een oorlogszone. Een kaarsenfabriek, waar op het moment van de storm meer dan 100 mensen aan het werk waren, werd met de grond gelijk gemaakt. “Er werden 40 mensen gered”, zei Beshear zaterdagnamiddag. “Er ligt minstens 4,5 meter metaal en auto’s bovenop, maar ook vaten met bijtende chemicaliën die daar staan. Het zal een wonder zijn als er nog iemand levend in gevonden wordt.” Beshear kondigde dan ook de noodtoestand af.

“Eén van de ergste tornado’s in geschiedenis”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zaterdag “één van de ergste tornado’s” in de geschiedenis van de Verenigde Staten betreurd. “Het is een tragedie”, zei Biden, “en we weten nog niet hoeveel levens verloren zijn gegaan of de volledige omvang van de schade.”

Biden verzekerde de betrokken staten dat de federale staat “alles zal doen wat ze kan om te helpen”. Eerder op de dag had de president al de noodtoestand voor de staat Kentucky erkend. Daardoor kan de federale hulp sneller op gang komen. Ook de andere getroffen staten kunnen daarop rekenen indien ze dat willen, aldus Biden.

“We moeten hier samen door. Dit is één van die momenten waarop we Democraten noch Republikeinen zijn. We zijn allemaal Amerikanen”, verklaarde Biden vanuit Wilmington in de staat Delaware. Biden zei dat hij naar Kentucky wil afreizen, maar de president onderstreepte ook dat hij op het geschikte moment zal wachten en niet in de weg van de reddingsoperaties wil staan. Hij onderstreepte tenslotte dat weerfenomenen “meer intens” worden met de opwarming van de aarde, zonder meteen een rechtstreeks verband tussen de klimaatkwestie en de ramp te leggen.

