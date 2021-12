Familie met twee kinderen naar ziekenhuis wegens CO-intoxicatie in Anderlecht

Twee volwassenen en twee kinderen jonger dan tien jaar zijn zaterdagavond overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze bevangen raakten door koolstofmonoxide (CO) in hun woning in de Sympathiestraat in Anderlecht. Dat zegt de woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw. Geen enkele van de gezinsleden verkeerde in levensgevaar.