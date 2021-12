Doorbraak in 21-jarige cold case: YouTuber vindt auto met stoffelijke overschotten verdwenen tieners

Een Amerikaanse YouTuber heeft al duikend een auto gevonden van twee tieners die al 21 jaar vermist zijn. In de auto werden de stoffelijke resten van twee personen gevonden, maar hun identiteit is nog niet bevestigd.

Met het YouTube-kanaal, Exploring with Nug, wil de 42-jarige Amerikaan Jeremy Beau Sides met zijn team cold cases oplossen door verloren objecten op te duiken uit watermassa’s. En afgelopen maand deden ze een bijzondere ontdekking. In een rivier in het stadje Sparta in de staat Tennessee vonden ze een auto met daarin de stoffelijke overschotten van twee lichamen.

Het ging om een Pontiac Grand Am uit 1988. En die auto was gekend in de buurt. Het was namelijk de auto van Erin Foster (18). Zij werd voor het laatst gezien samen met Jeremy Bechtel (17) op 3 april 2000 toen ze het huis van Foster verlieten in de auto. De twee zijn dus al meer dan 21 jaar vermist.

Afgelopen maand was Jeremy Sides naar de regio getrokken om de auto te zoeken. Hij zocht er enkele dagen in verschillende meren, waarna hij besloot om ook de Calfkiller rivier in de buurt te doorzoeken met sonarapparatuur. ’s Avonds gaf het toestel aan dat zijn boot boven iets dreef dat de vorm van een auto had. De volgende ochtend besloot hij naar het wrak te duiken om het merk en de nummerplaat te kunnen waarnemen. En die elementen waren een match met de verdwenen Pontiac van Erin Foster. Ze besloten daarom om de auto, met de hulp van de lokale politie, uit het water te halen.

Sides heeft de hele operatie gedocumenteerd in een YouTube-video van 20 minuten. Daarin is ook te zien hoe hij de politie belt om te vertellen wat ze gevonden hebben.

In de auto werden de stoffelijke overschotten van twee lichamen gevonden. Officieel is nog niet bevestigd dat het om de twee verdwenen tieners gaat, maar de autoriteiten zijn er wel vrij zeker van. De vader van Jeremy Bechtel zei tijdens een interview afgelopen donderdag dat het voelt alsof hij zijn zoon opnieuw verloren heeft. “We hadden nog een klein beetje hoop dat hij nog steeds in leven was.”

Eerst verdrietig, dan overweldigd

Het is niet de eerste keer dat Sides hulp kan bieden in een cold case-dossier. Begin november vond hij nog een auto die gelinkt werd aan de verdwijning van een vrouw in 2005. Maar ook andere YouTubers vonden de laatste maanden al auto’s van mensen die al lange tijd vermist zijn.

Sides start zijn zoektocht altijd bij het Charley Project, een online database van vermiste personen. Daar zoekt hij naar verhalen van personen die het laatst gezien werden in een auto en in de buurt van water. “Ik was verdrietig, toen overweldigd,” zei Sides na het vinden van de auto van Foster. “Aan het eind van de dag was ik blij dat ik het voor zovelen kon afsluiten.”

