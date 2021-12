Mooi beeld na de wateroverlast: een meisje met een speelgoedbootje

De wateroverlast van de afgelopen dagen zorgde in de regio voor heel wat indrukwekkende beelden. Maar de mooiste foto werd wellicht in Moerkerke (Damme) gemaakt. Die toont hoe een meisje met haar klein speelgoedbootje in het water speelt. “Eerst de kelder leegpompen en dan buiten spelen”, zegt mama Romy Guilini.

Er viel vrijdag overdag en ‘s nachts heel wat water. Vooral in Beernem en in Damme zorgde dat voor problemen. Heel wat straten kwamen blank te staan. Net zoals de Brieversweg in Moerkerke. Maar daar maakte de kleine Maxine van de (waters)nood een deugd. Het meisje trok er met haar bootje op uit en genoot van de vreemde situatie.

“Wij kregen zelf ook water binnen. De kelder liep onder. Dus we moesten pompen”, zegt mama Romy Guilini. “Maar in zo’n geval is een beetje positiviteit altijd welkom. En daarom gingen we ook nog even samen spelen (lacht).” Het leverde alleszins een geweldige foto op.