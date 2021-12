Van Quickenborne geen voorstander van versoepelingen in horeca

Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is geen voorstander van versoepelingen in de horeca bij het volgende Overlegcomité. Dat zei hij in “De Zevende Dag” op Eén.

Op 22 december is er een nieuw Overlegcomité. De horeca hoopt dat daar een aanpassing aan het sluitingsuur zal worden beslist. Nu moeten cafés en restaurants dicht om 23 uur, wat moeilijk te rijmen valt met het vieren van Nieuwjaar.

Maar Van Quickenborne ziet dat niet gebeuren. “We moeten nu vooral stabiliteit hebben in ons land”, zei hij zondag. “We moeten teruggaan naar de periode waar deze regering stabiel heeft bestuurd. Op 22 december zeggen dat we overal moeten beginnen versoepelen, is niet wat we moeten doen in dit land.” Gevraagd of er ook tegen 31 december geen aanpassing moet komen, deed de Open VLD’er er het zwijgen toe.

Van Quickenborne zei daarnaast dat het Covid Safe Ticket geen blijver is. Op het moment dat de pandemie overgaat in een endemie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de griep, moet het CST volgens hem weer verdwijnen.