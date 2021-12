Duitse kanselier Scholz wil flexibiliteit bij nemen coronamaatregelen

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft opgeroepen tot flexibiliteit bij het nemen van maatregelen in de strijd tegen de coronapandemie. “Er mogen geen rode lijnen zijn, dat heeft de pandemie ons echt wel getoond”, zo zei Scholz in een interview met de krant Bild. “We moeten altijd klaar zijn om zaken te herdenken als de omstandigheden dat vereisen.” En dan moet er “snel en doortastend” worden gehandeld.

Scholz sloot een lockdown met Kerstmis niet volledig uit. Maar, zo klonk het, “de federale regering en de deelstaten hebben net heel strenge maatregelen genomen. We zullen elke dag bekijken hoe ze geïmplementeerd worden en of ze volstaan.”

De regering heeft onlangs extra geld vrijgemaakt om genoeg bedden te hebben op de afdelingen intensieve zorg, zei Scholz. “En het verbod op vuurwerk tijdens de jaarwisseling is ingevoerd om ervoor te zorgen dat gewonde mensen de druk op de spoedeisende hulp nog meer verhogen.”

In het gesprek ging Scholz ook nog in op een mogelijke verdeling in Duitsland tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. “Ik wil het land samenhouden. Ik ben ook de bondskanselier van ongevaccineerden. We hebben het recht om het met elkaar oneens te zijn, dat betekent niet dat we verdeeld zijn.”

Zaterdag hadden in Duitsland ongeveer 18,7 miljoen mensen een boostervaccin gekregen, of zowat 22,5 procent van de bevolking.