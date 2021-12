Achttien doden en 25 gewonden bij busongeval in Ecuador

Bij een busongeval in het Amazonegebied in Ecuador zijn 18 doden en 25 gewonden gevallen. Dat deelde de Ecuadoraanse nooddienst ECU911 zondag mee.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond op een snelweg in de gemeente Huambi, in de stad Sucúa (provincie Morona Santiago), in het zuidoosten van het land en aan de grens met Peru.

De landelijke politie zei in een verklaring dat het ongeval plaatsvond nadat de bus van de baan ging, botste en kantelde. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Verkeersongevallen zijn een van de belangrijke doodsoorzaken in Ecuador.