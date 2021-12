Varkensboeren trekken woensdag met tractoren naar Brussel, grote verkeershinder verwacht

Boerenbetogingen zorgden in het verleden altijd voor problemen in de hoofdstad — © Herman Ricour

Wie woensdag niet met de wagen in Brussel moet zijn, blijft er beter weg. Varkensboeren trekken met hun tractoren richting Brussel om de Vlaamse regering op te roepen een oplossing te zoeken voor de slechte financiële toekomst van de varkenssector.

“Reeds geruime tijd zit de varkenssector financieel aan de grond door de Afrikaanse varkenspest en de coronasituatie”, zegt Paul Cerpentier van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). “De overheid weigert om onze sector mee door deze situatie te loodsen. Ze kan wel, maar het ontbreekt duidelijk aan de politieke wil.”

Komende woensdag trekken de varkensboeren met tractoren naar Brussel. Ze willen om 9.30 uur verzamelen aan het Vlaamse Parlement. “We eisen van de Vlaamse overheid verdere acties te ondernemen. We willen dat onze liquiditeitsproblemen opgevangen worden door bijkomende steun, meer dan de borrelnootjes die we tot nu toe kregen. En we willen hulp bij de herstructurering van de Vlaamse varkenssector tot een performante sector, toekomstgericht en economisch duurzaam”, benadrukt Cerpentier.

De politie vreest zware verkeershinder in de hoofdstad en roept iedereen op die er niet met de wagen moet zijn, weg te blijven.