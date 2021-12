Uitbater kebabzaak test positief op corona, maar blijft doorwerken: burgemeester laat zaak sluiten

De uitbater van kebabzaak ‘Snack Opwijk’ in de Kerkstraat in Opwijk liep corona op, maar hij bleef zijn zaak uitbaten. Dat hij een paar dagen eerder positief getest had, kwam aan het licht in het ziekenhuis, waar hij zich liet opnemen, nadat hij gewond was geraakt bij het snijden van vlees.

Bij een interventie van de politie zaterdagavond in het bijzijn van burgemeester Inez De Coninck (N-VA) werd de zaak gesloten. Er waren toen geen klanten in de winkel. “De uitbater legde een positieve Covid-test af, en toch bleef hij zijn zaak verder uitbaten”, legde de burgemeester uit.

Slag in het gezicht

“Je kan dan niet anders dan de zaak sluiten, in eerste instantie al tot en met maandag. De positieve test dateerde van een tijdje geleden. De huisgenoten van de man lieten zich niet testen. Toen ik er met de politie toekwam, lieten ze zich niet zien. Zo’n gedrag is toch een slag in het gezicht van iedereen die zo zijn best doet om te voorkomen dat het aantal besmettingen nog verder toeneemt”, aldus de burgemeester. “Hij had zich moeten isoleren en zijn huisgenoten hadden in quarantaine moeten gaan totdat ze een negatief testresultaat hadden kunnen voorleggen. De zaak bleef open tijdens de vrijdagse marktdag, die in het centrum van het dorp meer volk op de been brengt dan op andere dagen van de week. Dat is toch ongehoord. De uitbater geraakte gewond tijdens het snijden van vlees. Hij belde een ambulance om zich te laten verzorgen in het ziekenhuis. En zo ging de bal aan het rollen. In het ziekenhuis merkte men dat hij Covid had. Maandag moet hij zich laten testen in het testcentrum. Zolang hij geen negatieve test kan voorleggen, gaat zijn zaak niet meer open.”