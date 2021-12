Politie op zoek naar overvaller Albert Heijn Zaventem

De politie is op zoek naar een man die op 6 september 2021 de Albert Heijn in de Hoogstraat in Zaventem overviel. Hij bedreigde daarbij twee kassiersters en de aanwezige klanten met een pistool. Uit één kassa werd er geld gestolen.

De overval gebeurde rond 20 uur op maandag 6 september. De overvaller stond eerst voor de winkel te doen alsof hij aan het telefoneren was. Hij ging daarna de winkel binnen en bedreigde de kassierster aan de verste kassa. Hij richtte zijn wapen ook op aanwezige klanten. Wanneer die poging mislukte, ging hij naar een kassa dichter bij de uitgang, waar hij opnieuw de kassierster bedreigde en geld uit de kassalade kon grijpen.

Daarna vluchtte de man te voet over de parking naar de Woluwestraat, via de Hoogstraat en uiteindelijk linksaf de Ridderstraat in. De overvaller werd beschreven als een man van ongeveer 1m65 lang en slank gebouwd. Hij was volledig in het zwart gekleed: zwarte vest, zwarte kap en zwart mondmasker. Zijn schoenen waren echter grijs met lichtblauwe zool en met een duidelijk Nike-logo op de zijkant. Hij droeg werkhandschoenen, zijn pistool was ook zwart. De overvaller sprak Nederlands.

Herkent u deze persoon of hebt u meer informatie over de feiten, dan kan u contact opnemen met de speurders via het telefoonnummer 0800 30 30 0. Per e-mail getuigen kan ook, dat is via opsporingen@police.belgium.eu.