Een rollercoaster van emoties in de Bosuil. Antwerp kon zijn emoties het minste bedwingen en verloor een wedstrijd die het mits wat beheersing zelfs niet met tien hoefde te verliezen. Het was een heerlijk wedstrijdverloop maar de spelers leken vooral de intentie te hebben het voetbal na het supportersgeweld van vorige week nog verder in diskrediet te brengen.