Mexicaanse zanger Vicente Fernandez overleden

Fernandez, vooral bekend van liedjes als “El Rey” and “Volver, volver”, werd 81 jaar. Hij overleed in een ziekenhuis in de Mexicaanse stad Guadalajara, aldus de zenders CNN en NBC. De ster van de ranchera-muziek lag sinds een val in augustus in het ziekenhuis.

De man stond in Mexico bekend als “El Rey”, de koning van de Mexicaanse muziek. Hij nam meer dan 300 liedjes op en won drie Grammys en acht Latin Grammys. Hij speelde ook mee in verschillende films en heeft een ster op de Hollywood Walk of Fame.