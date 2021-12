Waasland-Beveren neemt vlot maat van Deinze in Oost-Vlaamse strijd om tweede plaats in 1B

Waasland-Beveren heeft zondag de Oost-Vlaamse slag om de tweede plaats overtuigend met 4-1 thuisgehaald tegen Deinze tijdens de vijftiende speelronde in de 1B Pro League.

Louis Verstraete (17.) bezorgde de Leeuwen de voorsprong, maar de buren uit Deinze kwamen een minuut later al langszij via ervaren rot Siebe Blondelle. Kevin Hoggas (37.) en Daniel Maderner (41.) dienden de bezoekers een dubbele uppercut toe met de rust in zicht. Na de onderbreking deed diezelfde Maderner (48.) er vrijwel meteen nog eentje bij.

Waasland-Beveren is de eerste achtervolger van leider Westerlo (33 ptn) met 23 punten, voor RWDM en Deinze (elk 20 ptn). RWDM-Westerlo werd vrijdagavond afgelast omwille van sneeuwval. Rode lantaarn Virton en Lierse Kempenzonen besluiten de speeldag zondagavond.