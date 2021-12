Hun zoontje van vier stierf bijna door fout met medicatie: “Er moet iets veranderen binnen organisatie”

De Haan/Oostende

Het internaat Huis aan Zee in De Haan blijft in het oog van de storm. Nadat een aantal medewerkers aan de alarmbel trok en wantoestanden aankaartte, komen nu ook de ouders van een jongetje dat bijna stierf door een foute dosering medicatie naar buiten. Hun zoontje is vier jaar oud en in februari hing zijn leven aan een zijden draadje. “Als zijn vaste begeleidster toen niet zo alert was geweest, dan was onze zoon er niet meer geweest”, klinkt het.