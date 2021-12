Waarom de moord op Julie Van Espen zoveel teweegbracht: “Ik zou mij nooit laten doen. Ik vecht!”, maar dan was Steve Bakelmans daar

Dat de dood van Julie Van Espen zoveel heeft losgemaakt, heeft veel redenen. Dat hij, haar moordenaar, de recidivist-aanrander, daar niet had mogen zijn, langs het water. Dat zij, het fietsende meisje, élke jonge vrouw had kunnen zijn, ieders dochter. Maar vooral dat zij Julie was. Het wereldreizende meisje op de blote voeten. Die haar fiets als haar ultieme vrijheid zag en liever de mooie route dan de korte weg nam. Die in haar rieten mandje altijd haar koptelefoon met countrymuziek bij had, en haar duikbril.