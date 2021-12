Wat de moord op Julie Van Espen maatschappelijk veranderde

“Ja”, zegt Liesbet Stevens, van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, resoluut, op de vraag of de moord op Julie Van Espen iets heeft veranderd in hoe we omgaan met seksueel geweld.

“Die rivier was al aan het stromen, maar de moord op Julie Van Espen was een stroomversnelling. De thematiek van gelijkheid en de veiligheid van jonge vrouwen lag Julie na aan het hart. En haar familie heeft – terwijl ze op een bewonderenswaardige manier haar gedachtenis in stand hield – hard aan die kar getrokken. Onder andere met hun brief aan de politici. Daarnaast was er de mars tegen seksueel geweld, waar 15.000 mensen naartoe kwamen. Die aantoonde wat voor een belangrijk thema dit was voor het publiek. Die eiste dat het beleid werk maakte van een antwoord op seksueel geweld.”

“En dat is er gekomen. Vandaag moeten alle magistraten een opleiding rond partnergeweld en seksueel geweld volgen. Er waren in 2019 drie zorgcentra na seksueel geweld, binnen dit en twee jaar zullen dat er tien zijn. En er is intussen Punt vzw, dat onder andere lotgenotengesprekken opzet. Iets wat nog sterk uitgebouwd mag worden. Op al die vlakken is er meer aandacht voor seksueel geweld en de veiligheid van jonge vrouwen, en daar heeft Julie heel veel mee te maken.”

Die vzw Punt, die een aanspreekpunt is voor elk slachtoffer van seksueel geweld, werd in de nasleep van de zaak-Julie opgericht door psychologisch consulent Ayke Gubbels. Zij was het ook die, samen met enkele anderen, in mei 2019 die stille mars organiseerde. “Het was het zoveelste verhaal. Het was zo herkenbaar. En het resoneerde heel sterk. De mars werd een overweldigend succes. En wij kregen een stem. We konden het beleid adviseren. De wetgeving rond verkrachting wordt nu aangepast. Het element ‘toestemming’ wordt toegevoegd. Je moet een ‘ja’ hebben, om verder te gaan. Dat is een heel andere kijk op hoe je in een seksuele relatie stapt.”

“Jonge mensen durven ook sneller met hun verhaal naar buiten te komen. Dat zie ik heel duidelijk in onze eigen aanmeldingscijfers. En dat heeft Julie in gang gezet. Ze heeft gezorgd voor een verbondenheid onder mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Het beeld van Julie is niet dat van een zwak slachtoffer, maar wel dat van een sterke, vrolijke en geëngageerde vrouw. Op die manier heeft ze veel andere slachtoffers (m/v/x) gesterkt.”

(jvr)