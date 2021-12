Batshuayi is grote held Besiktas met twee doelpunten en assist in slotkwartier

Besiktas heeft zondagavond op de zestiende speeldag van de Turkse Super Lig de rug gerecht met een 4-2 triomf tegen Kayserispor. Michy Batshuayi was de grote held met twee doelpunten en een assist in het slot.

Sergen Yalcin werd midweeks de laan uitgestuurd na een dramatische reeks en dat ontslag leek de Turkse landskampioen aanvankelijk geen beterschap te brengen: 20 minuten voor tijd stond het nog 1-2 in het krijt. In de laatste minuten besloot Batshuayi zijn duivels te ontbinden met de 2-2 en 3-2 in de 84e en 89e minuut. Guven Yalcin (90.+6) maakte er diep in de blessuretijd op aangeven van de Rode Duivel zowaar nog 4-2 van. Na een eerdere 1 op 15 kan Besiktas terug naar boven kijken. Het is momenteel zevende met 24 punten.