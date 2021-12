Voor het eerst sinds de jaren tachtig start een Vlaming met een heuse lp-fabriek: “Drie jaar geleden zouden de banken me uitgelachen hebben”

“Drie jaar geleden zouden banken me uitgelachen hebben, nu bellen investeerders me zelf.” Tony De Block (58) uit Lokeren start met een vinylplaatperserij. Het is van de jaren tachtig – de gouden jaren van de plaatjes – geleden dat er hier nog eens een heuse lp-fabriek opende. “Wereldwijd schieten er ook geen honderd meer over, maar de vraag is vandaag veel groter dan wat er geperst kan worden. Zelfs al neemt de hype plots af, er zal nog steeds meer dan genoeg werk zijn.”