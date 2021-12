Curator kiest voor Colruyt-leverancier als reddingsboei voor energiegedupeerden

“We hebben momenteel zo’n 2.500 klanten, dat is vrij marginaal”, zegt DATS 24-manager Raf Flebus. Maar de curator die het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier behandelt, vroeg aan DATS 24 – de energietak van Colruyt, die je kent van de benzinepompen – om gedupeerden te begeleiden richting een nieuwe leverancier. Als dat DATS 24 zelf is, dan is het bedrijf daar klaar voor, verzekert Flebus.

Kort gesteld koos de curator voor DATS 24 omdat dat, als onderdeel van die grote groep, de garantie biedt dat het géén ramkoers vaart zoals de Vlaamse Energieleverancier. Die liet vorige week zo’n 70.000 klanten achter. Meer dan 25.000 van hen zouden intussen elders al een nieuw gas- en elektriciteitscontract afgesloten hebben. De rest kan donderdag online infosessies met onafhankelijke energie-experts volgen, die DATS 24 organiseert.

“Maar ook mensen die niet gedupeerd zijn, mogen volgen”, zegt Flebus. “Zelf mikken we op een stabiele langetermijnrelatie met onze klanten, in dat opzicht zal je bij ons geen plotse verrassingen kennen, of jaarlijks een nieuwe formule.” DATS 24 zegt zich weg te houden van groepsaankopen zoals de Vlaamse Energieleverancier. De laagste prijs kan de energietak van Colruyt – in tegenstelling tot de warenhuizen – evenwel niet garanderen.

Energieleverancier DATS 24 is een in april geboren broertje van de gelijknamige groene benzinepompen die je te lande vindt, in de helft van de gevallen bij Colruyt-warenhuisfilialen.(kbz)

