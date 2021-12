Vincent Kompany zal het ons vergeven: als het over Anderlecht gaat, moeten we met twee woorden spreken. Toch valt de metamorfose die paars-wit de voorbij weken heeft ondergaan niet te ontkennen. Van een regelrechte crisis over een nipt vermeden bekerblamage tot een glansrijke 0-5-zege tegen Seraing. De make-over in drie bedrijven.