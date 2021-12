Britse premier versnelt boostercampagne tegen “vloedgolf” van omikronvariant

De Britse premier Boris Johnson heeft zondag gewaarschuwd dat er een “vloedgolf” van de omikronvariant op komst is. Alle volwassenen in Engeland zullen vanaf volgende week uitgenodigd worden voor een boosterprik.

Tegen het einde van het jaar zullen alle 18-plussers zo’n boosterdosis kunnen krijgen, aldus nog Johnson in een televisietoespraak. Dat is een maand sneller dan tot nu toe was gepland.

“Het is nu duidelijk dat twee vaccindosissen simpelweg niet genoeg zijn om het benodigde beschermingsniveau te hebben”, citeert de Britse nieuwszender BBC Johnson. “Maar het goede nieuws is dat onze wetenschappers erop vertrouwen dat we dat beschermingsniveau met een derde dosis, een boosterdosis, weer kunnen optrekken.”

Ook in Schotland zal iedereen vanaf 18 jaar in de loop van volgende week een afspraak kunnen maken voor een boosterprik, zo kondigde de Schotse regering eerder op de dag aan. En ook Noord-Ierland en Wales zullen hun vaccinatieprogramma’s versnellen.

In het Verenigd Koninkrijk werd zondag het corona-alarmpeil opgetrokken van drie naar vier, omwille van de opmars van de coronavariant.

In het VK werden zondag 1.239 nieuwe besmettingen met de omikronvariant bevestigd, bijna een verdubbeling tegenover de 633 besmettingen die zaterdag waren gerapporteerd.