ANTWERPEN

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) maakt zich grote zorgen om het stijgende aantal ongevallen met elektrische steps in Antwerpen. Vrijdagavond raakte een 22-jarige man levensgevaarlijk gewond nadat hij met zijn step in aanrijding kwam met een bus. “Doelgerichte acties zijn in de toekomst zeker mogelijk”, aldus De Wever.