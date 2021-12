Dury wil niet te hard focussen op voorlaatste plaats: “We vechten een beetje tegen onszelf”

Francky Dury zag een verdiende zege voor Club Brugge. Door de negen op negen van Cercle is zijn team wel teruggezakt naar de voorlaatste plaats. Dury wil daar echter niet te hard op focussen.

“Of je halfweg het seizoen vijftiende, zestiende, zeventiende of achttiende staat, maakt op zich niets uit. Op geen enkele van die posities kan je achteruit leunen”, stelde hij.

Hij hoopt vooral dat zijn team in de komende twee thuismatchen punten kan sprokkelen. “We wisten dat het op Anderlecht en Club Brugge moeilijk zou zijn. Nu wachten thuis Union en Mechelen. Ook niet evident, maar we moeten erdoor. We vechten een beetje tegen onszelf, maar hopelijk kunnen we iets rapen.”

Domper is wel de blessure van Ibrahima Seck. De Senegalees geraakte in de eerste helft geblesseerd en werd bij de rust gewisseld. “Hij had last aan de knie. Dezelfde waar hij vorig jaar mee gesukkeld heeft. Ook zijn quadriceps zijn geraakt, waardoor ik vrees dat hij woensdag niet inzetbaar zal zijn”, aldus Dury (tjm)