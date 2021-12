Palestijn gedood door Israëlische troepen bij confrontaties op Westelijke Jordaanoever

Een Palestijn is maandag gedood bij confrontaties met Israëlische troepen op de Westelijke Jordaanoever. Dat hebben medische diensten en veiligheidsbronnen gemeld.

Palestijnse bronnen zeggen dat de 31-jarige man in het hoofd geraakt werd bij een confrontatie in de wijk Ras Al-Ain in de stad Nablus.

Volgens de Israëlische politie hadden leden van de speciale eenheden met de steun van soldaten in Nablus een verdachte opgepakt en een semiautomatisch wapen in beslag genomen. “Toen de speciale eenheden hun operatie beëindigden en de site verlieten, gooiden relschoppers explosieven naar hen. Hun leven kwam in gevaar”, zegt de politie.

“De troepen hebben gereageerd door in de richting van de aanvallers te vuren. Ze blijken een van hen te hebben geraakt”, zo staat nog in de mededeling.

Israël is niet permanent aanwezig in de Palestijnse steden op de Westelijke Jordaanoever, maar de veiligheidsdiensten voeren er wel regelmatig razzia’s en arrestaties uit. Die tussenkomsten leiden soms tot geweld.