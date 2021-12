Steeds meer Belgen zijn het niet eens met de fiscus over aanslagbiljet (en velen krijgen gelijk)

Steeds meer Belgen zijn het niet eens met de fiscus als hun aanslagbiljet in de bus valt. Het aantal mensen dat bezwaar indient, stijgt ieder jaar, met in 2020 een absoluut hoogtepunt. Onderzoek van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws toont ook aan dat het loont: vorig jaar kreeg bijna de helft gelijk.

Vorig jaar dienden meer dan 72.000 Belgen een bezwaarschrift in, een stijging met ruim 20 procent in twee jaar tijd. Bovendien kregen in bijna 45 procent van de gevallen de klagers ook volledig of deels gelijk. Wie ongelijk krijgt, kan nog een stap verder gaan en de fiscus voor de rechtbank slepen. Ook dat gebeurt almaar vaker: in vergelijking met 2017 is het aantal Belgen die een proces aanspannen tegen de FOD Financiën, met circa 25 procent gestegen. De kans dat je zo’n rechtszaak wint, is wel een pak kleiner: slechts 12 procent krijgt (minstens gedeeltelijk) gelijk van de rechter.

De fiscus, die zijn personeelsbestand de voorbije tien jaar met zo’n 14.000 ambtenaren zag slinken, ontkent niet dat de werkdruk is gestegen, maar ziet het stijgende aantal bezwaarschriften en rechtszaken niet als een probleem. “Het feit dat een groot deel van de bezwaarschriften uitmondt in een gelijk voor de burger toont aan dat de FOD Financiën staat voor een correcte fiscale behandeling. Als dat betekent dat een aangifte moet worden herzien, dan doen we dat ook”, zegt woordvoerder Francis Adyns. “Aan de andere kant toont het lage percentage van rechtszaken waarin de burger gelijk haalt, aan dat we, wanneer we een burger geen gelijk gegeven hebben op z’n bezwaarschrift, ook echt juist zaten.”