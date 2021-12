Thomas Vermaelen zet na bijna drie jaar punt achter Japans avontuur bij Vissel Kobe (en is straks gratis op te pikken)

“Het was een groot plezier om voor Vissel Kobe te spelen”, reageert Vermaelen op de clubwebsite. “Ik heb hier veel prachtige momenten meegemaakt. Ik zou graag alle fans bedanken die ons hebben gesteund, evenals iedereen in de club. Ik wens het team veel succes in de toekomst.”

De centrale verdediger maakte in de zomer van 2019 de overstap van AS Roma naar Vissel Kobe, waar hij later ging samenspelen met Barcelona-legende Andres Iniesta. Ook spitsen Lukas Podolski en David Villa waren een tijdje zijn ploegmakker. In zijn eerste seizoen won Vermaelen de Japanse beker, een jaar later de supercup. Dit seizoen werd Vissel Kobe derde in de J-League.

Vermaelen is vanaf 1 februari dus een vrije speler, waardoor hij gratis op te pikken is voor voetbalclubs. Vissel Kobe bedankte onze landgenoot met een video.