Wel Bayern München en PSG, maar geen AA Gent in de trommel van de UEFA straks: dit is er veranderd aan de Europese loting

Vanmiddag staan er met de loting voor de Champions League (12 uur), de Europa League (13 uur) en de Conference League (14 uur) maar liefst drie Europese lotingen op het programma. Zoek echter niet naar AA Gent, want door het invoeren van een ‘tussenronde’ in Europa League en Conference League staan 16 Europese groepswinnaars voorlopig aan de kant. Een overzicht.

Champions League: enige competitie waar niets verandert

Zoals gezegd verandert er niets aan de formule voor het kampioenenbal. Om 12 uur wordt er zoals elk jaar geloot voor de achtste finales. Na het afsluiten van de groepsfase zijn er acht groepswinnaars. Zij kunnen elk één van de acht tweedes loten voor een heenmatch op 15, 16, 22 of 23 februari en de beslissende terugwedstrijd op 8, 9, 15 of 16 maart. Net zoals in de Europa League en Conference League (zie hieronder), kunnen teams van hetzelfde land niet tegen elkaar uitkomen, net zomin als team die elkaar al in de groepsfase ontmoet hebben.

De groepswinnaars:

Ajax (NED)

Bayern (DUI)

Juventus (ITA)

Liverpool (ENG)

LOSC Lille (FRA)

Manchester City (ENG)

Manchester United (ENG)

Real Madrid (SPA)

De nummers twee:

Atlético (SPA)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

PSG (FRA)

Salzburg (OOS)

Sporting CP (POR)

Villarreal (ESP)

Europa League: voor het eerst loting voor ‘tussenronde’

Waar wel wat aan verandert, is de loting voor de Europa League, die om 13 uur begint. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt daar niet geloot voor de zestiende finales, maar wordt er enkel en alleen geloot voor een play-off-ronde tussen de nummers drie van de Champions League en de nummers twee van de Europa League.

De ploegen die al in de Europa League zaten, zullen hierbij reekshoofd zijn en de terugmatch op eigen veld mogen spelen. De heenmatchen staan op 17 februari gepland, de terugmatchen een week later. Wie daar wint, haalt de achtste finales. Het grote verschil met het verleden is dat groepswinnaars vrijgesteld zijn van deze ‘tussenronde’ en automatisch in de achtste finale zitten.

Reekshoofden:

Betis (SPA)

Braga (POR)

Dinamo Zagreb (KRO)

Lazio (ITA)

Napoli (ITA)

Olympiakos (GRI)

Rangers (SCH)

Real Sociedad (SPA)

Geen reekshoofd:

Atalanta (ITA)

Barcelona (SPA)

Dortmund (DUI)

Leipzig (DUI)

Porto (POR)

Sevilla (SPA)

Sheriff (MOL)

Zenit (RUS)

Conference League: zoek niet naar AA Gent

De nieuwe Conference League werkt met hetzelfde concept als de vernieuwde Europa League: er is eerst een play-offronde tussen de nummers drie van de hoger gerangschikte Europa League, die nu dus wel overwinteren, en de nummers twee die al in de Conference League zaten. Zoek vanaf 14 uur niet naar AA Gent in de trommel. De Buffalo’s kunnen met de handen in de zakken toekijken: als groepswinnaar mogen ze deze ronde overslaan en zullen ze in de achtste finale sowieso reekshoofd zijn tegen één van de ploegen die de play-off-ronde overleefd heeft.

© BELGA

Toch is het niet zo dat ze nu al aan de winnaar van één knock-outmatch gekoppeld zullen worden. De UEFA voorziet een aparte loting voor de achtste finales op 25 februari. Dan pas zullen we AA Gent in de trommel zien. De troepen van Hein Vanhaezebrouck zijn zo samen met de acht groepswinnaars van de Europa League één van de zestien clubs die wel nog actief zijn in Europa, maar niet in de trommels zullen gaan.

Reekshoofd

Bodø/Glimt (NOR)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

PAOK (GRI)

Partizan (SER)

Qarabağ (AZE)

Randers (DEN)

Slavia Praag (TSJ)

Vitesse (NED) of Tottenham (ENG)

Geen reekshoofd:

Celtic (SCH)

Fenerbahçe (TUR)

Leicester City (ENG)

Marseille (FRA)

Midtjylland (DEN)

PSV Eindhoven (NED)

Rapid Wien (OOS)

Sparta Praag (TSJ)