LIVE. Welke affiches komen uit de trommel in de barrages van de Europa League?

Na de Champions League-loting is het om 13u00 tijd voor de loting van de barrages van de Europa League, met de acht runner-ups en de acht teams die doorstromen als nummers drie uit de Champions League. Genk en Antwerp eindigden beiden als laatste in hun groep en zijn niet meer van de partij. De heenmatchen worden afgewerkt op 17 februari en een week later volgen de terugmatchen.