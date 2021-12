Bekende kapper en medeoprichter van De Cliént overleden

De bekende Antwerpse kapper Libert Salomon Gemeiner is zaterdag overleden in het bijzijn van zijn naaste familie. Dat hebben zijn naaste familieleden bekendgemaakt. Libert Gemeiner was medeoprichter van De Cliént, de kapperszaak die door zijn in 2009 overleden zoon Glenn groot werd gemaakt.

Antwerpenaren die al eens over de vloer kwamen bij De Cliént in de Nationalestraat, hebben Libert Salomon Gemeiner, de pater familias van de Gemeiners, ongetwijfeld al eens ontmoet. Glenn Gemeiner (41, overleden in 2009) was de flamboyante ster van de zaak, vader Libert zorgde dat de kapperszaak draaide als een geoliede machine. Hij was de gentleman die de klanten ontving, hen een plaats gaf om te wachten of hen begeleidde naar de kappersstoel. Ondertussen beantwoordde hij onvermoeibaar alle telefonische oproepen die bij hem binnenkwamen op de headset.

Na het overlijden van zoon Glenn, die na een liposuctie werd getroffen door een ziekenhuisbacterie, nam vader Libert het roer over de Cliént weer een tijd over, samen met zijn andere zoon Joël en weduwe Selda. “De Cliént was het kind van Glenn”, zo zei hij destijds aan onze krant. “Het is onze plicht om zijn werk voort te zetten.”

Antwerp-supporter

Libert Salomon Gemeiner was medeoprichter van De Cliént, eind jaren 90. Maar als kapper was hij al dertig jaar een begrip in Antwerpen. In 1960 begon hij zijn kapperszaak in de Dambruggestraat. In 1994 zou zoon Glenn het roer grotendeels van hem overnemen. Joël, zijn andere zoon, is een bekend gezicht in de Antwerpse horeca, als uitbater van brasserie Den Artist, op de Leopold De Waelplaats. Het was Joël Gemeiner die het overlijden van “de liefste papa van de wereld” bekendmaakte. “Vandaag heb je afscheid van ons genomen, ik zie je doodgraag en ga je missen.”

Glenn Gemeiner zaliger was een fervente supporter van Antwerp, net als zijn broer Joël. De supporters van de Great Old hielden gisteren tijdens de thuismatch tegen Standaard een eerbetoon voor ‘Papa Gemeiner’, door een groot spandoek voor hem uit te rollen. “Papa Gemeiner, you’re one of us”, zo stond er te lezen.

Libert ‘Papa’ Gemeiner leed al tijdje aan Alzheimer. Hij is zaterdag in het bijzijn van zijn naaste familie ingeslapen. Maandag is er in het Middelheimziekenhuis om 11 uur een ceremonie om afscheid te nemen. Daarna zal Libert Salomon Gemeiner volgens de joodse rituelen begraven worden op de joodse begraafplaats in het Nederlandse Putte.

(vdaa)