Onderzoek VUB: Washington beschouwt Europa niet langer als prioritaire regio, maar als instrument om andere belangen te dienen

Het doctoraatsonderzoek belicht de periode 2001-2020, waarin presidenten George W. Bush, Barack Obama en Donald Trump opeenvolgend aan de macht kwamen. Desmaele ging op zoek naar verschillen en gelijkenissen in de rol van Europa binnen het Amerikaans strategisch denken. Hoewel de drie presidenten elk een andere stijl hanteerden, kwam er een belangrijk centraal kenmerk naar voren.

“Washington beschouwt Europa niet langer als prioritaire regio. Een gevolg hiervan is dat verschillende administraties hun relaties met Europa steeds meer trachten te instrumentaliseren om hun primaire belangen die tegenwoordig elders liggen veilig te stellen”, merkt Desmaele.

Midden-Oosten en China

De prioriteiten voor Amerika zijn nu het Midden-Oosten en China. En dat werd onder de drie voormalige presidenten duidelijk. George W. Bush benaderde Europa als een ondergeschikte metgezel in zijn War on Terror in het Midden-Oosten. Barack Obama zag Europa ook als een metgezel, maar vooral als een sterke partner die Washington kon toelaten om zich te heroriënteren naar Azië. Donald Trump, tenslotte, trachtte vooral Europa te verzwakken en te verdelen, om op die manier te voorkomen dat Europeanen een potentieel verstorende rol konden spelen in een wereld gedomineerd door de Chinees-Amerikaanse rivaliteit.

“Voor de Verenigde Staten is Europa slechts één puzzelstuk is van een groter geheel”, stelt Desmaele.