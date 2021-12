Het tornadoseizoen is nog lang niet aangebroken en toch raasde afgelopen weekend een tsunami aan tornado’s over zes verschillende Amerikaanse staten. De VS ziet jaarlijks meer dan 1.000 tornado’s toeslaan en toch noemen klimatologen het deze keer een “ongezien fenomeen”. Wat maakte ze deze keer zo anders? En hoe komt het dat we die in Europa niet meemaken?