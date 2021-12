Sinds ze tijdens de eerste lockdown in haar appartementje in Gent de muren opliep, besloot Joksie Biesemans (35) om met haar busje naar de Ardennen te rijden. Bijna twee jaar later heeft ze de huur van haar appartement in de stad opgezegd, kocht ze een stuk grond in Hastière, woont ze in haar busje en combineert ze het lesgeven in Antwerpen en Gent met een rustiger leven in het bos.