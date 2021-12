Van een contrast gesproken. Begin oktober moesten we nog naar camping Breebos in Beerse om op bezoek te gaan bij de familie Van Bael. Tijdens het gesprek vielen de regendruppels op de tafel en het stonk er naar het petroleumvuurtje. Nu kan het gezin dat uit zijn huis was gezet en twee maanden in een tent overleefde, de feestdagen vieren in een gezellige, warme woning.