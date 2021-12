Blunder van formaat en dus nieuwe loting Champions League: balletje van Manchester United verwisseld met dat van Liverpool

Verwarring alom bij de Champions League-loting in het Zwitserse Nyon. Met Manchester United als de grote dupe. En dus volgt er een nieuwe loting, ongezien.

In de 1/8ste finales werd er reikhalzend uitgekeken naar de clash tussen PSG en Manchester United. Beter gezegd: Lionel Messi tegen Cristiano Ronaldo. Dat was de laatste wedstrijd die geloot werd, met dank aan de onschuldige hand van Andrey Arshavin (ex-Arsenal).

Maar de Red Devils kwamen eigenlijk al eerder uit de trommel. Man United zou het, als groepswinnaar, opnemen tegen Villarreal. Maar laat de Spanjaarden nu net tweede zijn geworden in de poule met de Engelse recordkampioen, waarna Villarreal uitkwam tegen… Manchester City.

Het balletje van Man United moest dus terug de trommel in, maar leek niet in de bokaal te zitten toen de tegenstander van Atlético Madrid getrokken werd.

Er werden meteen vragen gesteld bij de rechtsgeldigheid van de loting. Moet die niet opnieuw gedaan worden als blijkt dat er een fout gebeurd is? Zo zou niet de bal van Man United in de bokaal zijn gegaan voor de loting met Atlético, maar die van Liverpool. De club achter wie Yannick Carrasco en co tweede werden tijdens de groepsfase en dus niet tegen konden uitgeloot worden.

Atlético, dat officieel om “uitleg” vroeg aan de UEFA, kreeg uiteindelijk Bayern voorgeschoteld, maar niet veel later kwam de UEFA met het nieuwe dat de loting opnieuw zal plaatsvinden (om 15u00).

Real Madrid, dat uitkwam tegen Benfica, zou daarbij gevraagd om hun wedstrijd te laten staan en vanaf dan de loting te hernemen omdat pas vanaf dat moment een fout werd begaan. Maar de UEFA besliste om de hele loting opnieuw te doen. “Een schande” zou De Koninklijke vinden.