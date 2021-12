Loting Europa League: Dries Mertens en Napoli treffen FC Barcelona, Adnan Januzaj moet RB Leipzig overwinnen

Dries Mertens en co eindigden in hun Europa League-groep op de tweede plaats, achter Spartak Moskou. FC Barcelona werd in zijn Champions League-poule pas derde achter Bayern München en Benfica, Barça wist zo voor het eerst sinds 2000 de groepsfase van het kampioenenbal niet te overleven.

Real Sociedad, met Adnan Januzaj, neemt het op tegen RB Leipzig, dat derde werd in de Champions League-groep van Club Brugge. Borussia Dortmund, met Thorgan Hazard, Axel Witsel en Thomas Meunier, treft Rangers. FC Porto staat tegenover Lazio.

Verder ontmoet Sevilla Dinamo Zagreb, het nummer twee van de EL-poule van Racing Genk. Atalanta speelt tegen Olympiacos, dat in de EL-groep van Antwerp tweede werd. De andere affiches zijn Zenit Sint-Petersburg - Betis Sevilla en Sheriff Tiraspol - Braga.

© ISOPIX

De affiches:

Sevilla - Dinamo Zagreb

Atalanta - Olympiakos

RB Leipzig - Real Sociedad

FC Barcelona - Napoli

Zenit - Real Betis

Dortmund - Rangers

Sheriff - Braga

FC Porto - Lazio

Voor het eerst is er een play-offronde in de Europa League, met de acht runner-ups van het tweede Europese bekertoernooi en de acht derdes uit de groepsfase van de Champions League. De acht groepswinnaars zijn al zeker van een stek in de achtste finales.

De heenmatchen worden afgewerkt op 17 februari en een week later volgen de terugmatchen. De finale is op 18 mei 2022 voorzien in het Ramón Sánchez-Pizjuán-stadion in het Spaanse Sevilla.

KRC Genk en Antwerp sneuvelden alle twee in de groepsfase van de Europa League.