Voortvluchtige man op Luxemburgse ‘Most Wanted’-lijst opgepakt in Brussel

Een 31-jarige man die al enkele maanden op de Luxemburgse Most Wanted-lijst prijkte, is zaterdag in Brussel opgepakt. Dat maakt de federale politie maandag bekend.

De 31-jarige man wordt sinds eind 2020 actief opgespoord door het Luxemburgse Fugitive Active Search Team (FAST). Al enkele maanden was duidelijk geworden dat de ‘Most Wanted’ zich in Brussel schuilhield. Zaterdag gingen het Belgische FAST-team en agenten van diverse Brusselse politiezones over tot zijn arrestatie nadat erin geslaagd was het net rond hem te sluiten.

“Deze arrestatie bewijst eens te meer de meerwaarde van ENFAST, het Europese netwerk van FAST-teams, en het belang van een goede informatie-uitwisseling tussen politiediensten”, klinkt het in een persbericht van de federale politie.