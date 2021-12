Franse ex-zwemkampioen die beschuldigd wordt van verkrachting van 15-jarige erkent “echtheid van de feiten”

Agnel zei dat hij niet het gevoel had dat er sprake was van dwang, verklaarde procureur Edwige Roux-Morizot op een persconferentie. “Wat de feiten van verkrachting betreft, kan hij zich sommige zaken niet herinneren.”

Dat het zou gaan om feiten van verkrachting of aanranding is omdat er een aanzienlijk leeftijdsverschil is tussen de zwemmer, die toen 24 jaar was, en het slachtoffer Naome Horter, die ten tijde van de feiten in 2016 slechts 13 was. Ze is de dochter van Lionel Horter, de toenmalige coach van Agnel.

Onder toezicht

De voormalige zwemkampioen is onder gerechtelijk toezicht geplaatst. Hij mag Parijs en zijn voorsteden niet verlaten, niet naar Mulhouse gaan tenzij hij door de rechtbank wordt gedagvaard, hij mag geen contact opnemen met de familie van het slachtoffer, hij moet zijn paspoort afgeven en hij mag geen contact opnemen met zijn zaakwaarnemer Sophie Kamoun.

De Fransman van 29 jaar werd donderdagvoormiddag opgepakt in Parijs. Afgelopen zomer zou er een klacht ingediend zijn.

Zwemkampioen

Agnel, die tweemaal goud won op de Olympische Spelen, was sinds 2014 actief in zwemclub Mulhouse Olympique Natation. Hij verliet de club in de zomer van 2016, na de Olympische Spelen van Rio. Zijn twee gouden olympische medailles behaalde Agnel in Londen in 2012.

Na zijn sportloopbaan legde Agnel zich toe op de e-sports. Ook is hij geregeld te zien in de media.