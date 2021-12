Onderzoek naar tegoeden van Spaanse ex-koning Juan Carlos geklasseerd

Na drie jaar onderzoek kwam het parket van Genève tot de conclusie dat “al die transferts onvoldoende gedocumenteerd zijn geweest”. Niettemin heeft het onderzoek “niet in voldoende mate kunnen uitmaken dat er band is tussen de van Saoedi-Arabië gekregen som en het afsluiten van contracten voor de aanleg van een hogesnelheidstrein.”

De gerechtskosten ter waarde van omgerekend 192.000 euro zijn niettemin ten laste van de verdachten.

Witwassen

Op 6 augustus 2018 opende de Geneefse justitie een strafrechtelijk onderzoek naar “ernstig witwassen van geld” nadat in de pers berichten waren verschenen dat de vroegere Spaanse koning illegale commissies zou hebben verkregen in het kader van openbare aanbestedingen die door Spaanse bedrijven zijn binnengehaald.

De verdenking was dat die commissies te maken hadden met het afsluiten van een contract door Spaanse bedrijven voor de aanleg van een hogesnelheidstrein tussen Medina en Mekka in Saoedi-Arabië.

Stortingen

Het onderzoek leerde dat de vroegere Spaanse monarch op 8 augustus 2008 van het Saoedische ministerie van Financiën 100 miljoen dollar heeft ontvangen op de rekening van de stichting LUCUM bij de bank MIRABAUD & CIE SA in Genève.

Volgens het parket maakte het onderzoek ook duidelijk dat Juan Carlos of zijn ex-maîtresse Corinna Zu-Zein-Wittgenstein andere stortingen hebben ontvangen, “zijnde 1.895.250 dollar.- in baar geld, - 5.000.000 dollar.-, 2.000.000 dollar.- uit Koeweit en Bahrein”, wat een totaal maakt van bijna negen miljoen dollar.

In juni 2012 is de rekening van de stichting LUCUM afgesloten. Het saldo van ongeveer 65 miljoen euro verhuisde naar de rekening op de Bahama’s van een dochteronderneming van Corinna Zu Zein-Wittgenstein.

Bij het afsluiten van het onderzoek weerhield het parket van Genève dat “het door de protagonisten toevlucht nemen tot een stichting alsmede dochterondernemingen aanwijst dat men wilde wegmoffelen.”

“De betrokken bedragen, de oorsprong van de tegoeden, het ontbreken van adequate documentatie om de transferts te rechtvaardigen, de veronderstelde opeenvolgende schenkingen (eerst door de Saoedische koning met als begunstigde Juan Carlos en vervolgens door deze laatste aan Corinna Zu Zein-Wittgenstein) alsmede de chronologie van de gebeurtenissen zijn aanwijzingen ten laste voor de verdachten”, aldus het Geneefse parket.

Juan Carlos stond centraal in de overgang naar de democratie na de dood van de Spaanse dictator Franco in 1975. Hij deed tegen een achtergrond van schandalen troonsafstand in 2014 en werd voorwerp van drie onderzoeken in Spanje.