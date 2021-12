Loting Conference League: PSV en Vertessen loten haalbare kaart, Leicester-Belgen moeten naar Denemarken

Maandagmiddag werd in het Zwitserse Nyon voor het eerst geloot voor de barrages van de Conference League, een tussenronde voor de 1/8ste finales. AA Gent ging als groepwinnaar niet in de trommel, de acht nummers twee en acht nummers drie uit de Europa League wel.

Leicester, met Youri Tielemans en Timothy Castagne, speelt tegen het Deense Randers. Naast Leicester - Randers kwam ook een duel tussen PSV Eindhoven, met Yorbe Vertessen, en het Israëlische Maccabi Tel Aviv uit de trommel. Het Midtjylland van Dion Cools speelt tegen het Griekse PAOK. De andere duels zijn Marseille - Qarabag, Fenerbahçe - Slavia Praag, Celtic - Bodö/Glimt en Sparta Praag - Partizan Belgrado. Rapid Wenen neemt het op tegen het Vitesse van Loïs Openda of Tottenham.

De controle- en disciplinekamer van de UEFA moet nog beslissen of Vitesse dan wel Tottenham mag deelnemen aan de play-offronde. Zaterdag maakte de UEFA wel al bekend dat het afgelaste duel tussen groepswinnaar Rennes en Tottenham niet zal ingehaald worden, na een corona-uitbraak bij de Spurs. Volgens het UEFA-reglement, sinds het seizoen 2020-21 aangepast vanwege de coronapandemie, zou de Londense club voor de groene tafel de partij met 3-0 moeten verliezen, en dan stoot Vitesse door naar de play-offronde.

De affiches:

Marseille - Qarabag

PSV - Maccabi Tel-Aviv

Fenerbahçe - Slavia Praag

Midtjylland - PAOK

Leicester City - Randers FC

Celtic - Bodo/Glimt

Sparta Praag - Partizan Belgrado

Rapid Wien - Tottenham/Vitesse

De heenmatchen zijn voorzien op 17 februari, een week later gevolgd door de returns. De finale vindt op 25 mei 2022 plaats in het nationaal stadion in de Albanese hoofdstad Tirana.