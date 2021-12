Uitstoot giftige gassen na vulkaanuitbarsting op La Palma: 33.000 mensen in lockdown

Ongeveer 33.000 inwoners van verschillende gemeenten op het Spaanse eiland La Palma, deel van de Canarische Eilanden, hebben het bevel gekregen om in hun huizen te blijven vanwege de giftige gassen uitgestoten door de nog naamloze vulkaan in de vulkanenketen Cumbre Vieja, die drie maanden geleden begon uit te barsten. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt.

Er is een lockdown bevolen in de gemeenten Los Llanos de Ariadne, El Paso en Tazacorte vanwege de uiterst ongunstige luchtkwaliteit als gevolg van de zwaveldioxide die door de vulkaan wordt uitgestoten.

In de drie gemeenten wonen ongeveer 33.000 mensen, goed voor 38 procent van de totale bevolking van La Palma volgens cijfers van het Spaanse nationale instituut voor statistiek (INE).

Sinds de vulkaan bijna drie maanden geleden begon uit te barsten, heeft de meer dan 1.000 graden hete lava bijna 2.900 woningen en andere gebouwen vernield. Zowat 1.200 hectare werd door een metersdikke lavalaag bedekt, zoveel als 1.700 voetbalvelden. Meer dan 7.000 bewoners moesten geëvacueerd worden, de schade wordt op meer dan 900 miljoen euro geschat. Voor de kust ontstonden door afgekoelde lava twee nieuwe landtongen, met een gezamenlijke oppervlakte van zowat 50 hectare.

Het is de langste uitbarsting in de geschiedenis van het eiland en de derde deze eeuw, na die van de vulkaan San Juan in 1949 en van de Teneguia in 1971.

© AFP

© AFP