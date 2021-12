Zo’n 4.000 apothekers zijn klaar om straks te helpen met het zetten van de boosterprik. Ze volgden daarvoor een opleiding van twee halve dagen. Vraag is hoe dat legertje ingezet zal worden in de strategie, én hoe het betaald zal worden. “De grote motoren van de campagne zijn en blijven de vaccinatiecentra. Maar elke prik is winst.”