Man staat terecht voor date met 17-jarige die hem beroofde

De beklaagde maakte op 26 oktober 2019 een afspraakje via Bullchat, een chatbox voor homoseksuele mannen. Volgens het openbaar ministerie was het duidelijk de bedoeling om seks te hebben met de 17-jarige jongen. Ter plaatse verschenen echter ook twee kompanen van de minderjarige op het toneel. Het slachtoffer werd voor pedofiel verweten en stevig in elkaar getimmerd. Bovendien gingen ze aan de haal met de gsm en de portefeuille van de vijftiger.

Het onderzoek wees uit dat de jongeren eerder die nacht al een gelijkaardige afpersing hadden gepleegd. Een toen 19-jarige Bruggeling werd in augustus 2020 voor de feiten veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan tien maanden met uitstel. Zijn kompaan bleek ontoerekeningsvatbaar en werd geïnterneerd. De minderjarige werd berispt door de jeugdrechter.

V.D. gaf toe dat hij op Bullchat contact had gelegd met ‘Hot Student’, maar vroeg de vrijspraak voor cyberlokking. Volgens de verdediging was de leeftijd van de jongen nooit meegedeeld, al wordt dat door hen tegengesproken. De advocaat van de beklaagde merkte echter op dat de jongeren eerst ook hadden beweerd dat D. handtastelijk werd, maar dat hij voor aanranding buiten vervolging werd gesteld. Bovendien was de 17-jarige niet aanwezig toen zijn kompanen het profiel aanmaakten. Ten slotte gebruikte de vijftiger gewoon een foto van zichzelf, waardoor volgens de verdediging van een list geen sprake was.

De rechter doet uitspraak op 10 januari.