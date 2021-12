N-VA verzet zich tegen nieuwe borstbeelden van koningspaar in Senaat: “Niet het juiste moment”

Traditiegetrouw bezit de Senaat de borstbeelden van elk vorstenpaar en de Kamer hun portret. De meeste bustes bevinden zich in het groene salon van de Senaat. Momenteel staan er nog geen bustes van het huidige koningspaar, maar daar komt binnenkort verandering in. Het Bureau van de Senaat heeft maandag het licht op groen gezet voor de aankoop van twee bustes. Het koningspaar heeft zelf een kunstenaar mogen voorstellen.

“Elk van de beelden kost 40.000 euro. Samen dus 80.000 euro”, legt N-VA-senator Karl Vanlouwe uit. Zijn partij heeft zich intern verzet tegen de aankoop. “Is het in deze coronatijden, waarin heel wat mensen technisch werkloos zijn en veel sectoren in crisis zitten, wel opportuun om zo’n aankoop te doen? Is dat het signaal dat de Senaat op dit moment moet geven? Onze vraag was om de aankoop minstens te verdagen naar een later moment”, aldus Vanlouwe. Op die vraag werd niet ingegaan. Vanlouwe gaat nog een stap verder en vraagt zich af of de Senaat “als ontmoetingsplaats tussen de gemeenschappen” nog wel borstbeelden van elk nieuw koningspaar moet aankopen.

Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose verdedigt de aankoop van de borstbeelden. “Het past in de traditie van de Senaat. De Senaat doet dat voor elk koningspaar. De Senaat heeft ook een traditie van investeren in kunst en kunstwerken. Wat ook de toekomstige rol is van de Senaat, die investeringen in het kunstpatrimonium blijven belangrijk”, zegt D’Hose in een reactie.