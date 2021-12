Gault&Millau deelt punten uit: hier vind je de beste restaurants in jouw buurt

Gault&Millau stelde maandagnamiddag de nieuwe gids 2022 voor. Peter Goossens krijgt voor het 19de jaar op rij 19,5 op 20, Gert De Mangeleer is de strafste nieuwkomer ooit. Zijn Hertog Jan dat dit jaar heropende in Antwerpen, krijgt direct 18 op 20. Chef van het Jaar is Thierry Theys van Nuance in Duffel. Ontdek hier alle scores van de restaurants in je buurt of ver daarbuiten.

Vorig jaar moest Gault&Millau de voorstelling van hun nieuwe gids digitaal doen door corona. Dit jaar beslisten ze om hetzelfde te doen. Voor een online publiek van een duizendtal restaurateurs en partners stelde gedelegeerd bestuurder Marc Declerck de gids voor. “Daarin zien we hoe Hertog Jan direct een forse entree maakt”, zegt die. “In het verleden kwam The Jane al eens met 17 op 20 binnen in de gids, maar een restaurant dat zoiets direct met 18 op 20 doet, nee dat maakten we nooit eerder mee. Maar De Mangeleer is dan ook een van de meest getalenteerde chefs die we hebben. Het is niet om het even wie dus. Ze koken nu voor een heel beperkt aantal gasten, tien tot twintig gasten. Dus kunnen ze alles mooi verzorgen. We hebben meerdere malen hun concept in Antwerpen bezocht en voelden dat het zelfs nog kan groeien. Gert is duidelijk een van die chefs die toch van corona gebruikgemaakt heeft om actief te blijven. Verder blijft Peter Goossens aan de absolute top. 19 jaar lang al 19,5 op 20. Volgend jaar mag hij een feestje geven als hij dan opnieuw die score haalt.”

Hertog Jan van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens knalt de lijst al direct binnen met 18 op 20 — © Jan Van der Perre

Thierry Theys is ‘Chef van het Jaar’, naast hem werden ook nog Martijn Defauw van Rebelle in Kortrijk, Martin Volkaerts van L’Amandier in Genval en François-Xavier Lambory van Stirwen in Brussel verkozen tot Jonge Chefs van het Jaar. “Het doet deugd om zien dat die jonge garde toch echt goed bezig is”, zegt Declerck. “Corona heeft onze gastronomie zeker niet verzwakt. De gids telt in totaal 1.288 restaurants. Daarbij 135 nieuwe adressen en ook 122 stijgers. Mooi toch.”

Stijgers en dalers

Zo gingen aan de top Restaurant Ralf Berendsen in Lanaken en Vrijmoed in Gent van 17 naar 17,5 op 20. Sel Gris in Knokke-Heist ging van 16,5 naar 17 en Altermezzo (Tongeren), Colette – De Vijvers (Averbode), Dôme (Antwerpen) en Sir Kwinten (Lennik) stegen naar 16,5/20. Maar er zijn ook dalers. Zo moet Het Gebaar van de bekende chef Roger van Damme een punt inleveren, die gaat van 18 naar 17 op 20. ’t Aards Paradijs in Merendree van chef Lieven Lootens gaat van 16 naar 15, La Durée in Izegem van Angelo Rosseel van 16 naar 15,5. En zo zijn er nog wel wat.

Verder reikte Gault&Millau zoals jaarlijks nog verschillende prijzen uit. Jonas Kellens van Dim Dining in Antwerpen werd verkozen tot ‘Gastheer van het Jaar’. De beste Italiaan is San Daniele in Ganshoren. De beste Aziaat vind je terug in Elsene bij Nonbe Daigaku. En voor het mooiste terras moet je naar Wéris, naar Le Cor de Chasse. ‘Sommelier van het Jaar’ werd Benjamin De Buck van Vrijmoed in Gent. De prijs voor ‘Dessert van het Jaar’ is voor Restaurant Ralf Berendsen in Lanaken. ‘Brasserie van het Jaar’ is Ciro’s in Antwerpen, ‘Gastro-bistro van het Jaar’ DOOR73 in Gent. De beste wijnkaart vind je bij Sans Cravate in Brugge, de beste bierkaart bij Taratata in Hasselt.

De nieuwe gids ligt vanaf woensdag in de winkel en kost 29 euro.