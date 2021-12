‘Time Magazine’ verkiest Elon Musk tot persoon van het jaar

Time kiest al sinds 1927 ieder jaar hun ‘Person of the Year’. De prestigieuze titel gaat telkens naar een persoon die in het voorafgaande jaar erg veel invloed heeft gehad. Elon Musk, oprichter van autobedrijf Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, speelt volgens het magazine de grootste rol in de uitbouw van de markt van elektrische auto’s. Ook het werk van zijn ruimtevaartbedrijf wordt geprezen.

“Elon Musk is Person of the Year vanwege het vinden van oplossingen voor een existentiële crisis, voor het belichamen van de mogelijkheden en gevaren in het tijdperk van techgiganten en voor het aanvoeren van de meest gedurfde en disruptieve veranderingen van de maatschappij”, schrijft het magazine.

Time Magazine ziet in de ruimte-avonturen van Musk ook gelijkenissen met de allereerste ‘Person of the Year’, Charles Lindbergh. Die werd in 1927 geselecteerd na zijn historische solovlucht over de Atlantische Oceaan.

Musk vervoegt nu het rijtje van onder anderen Joe Biden en Kamala Harris (2020), Greta Thunberg (2019) en Donald Trump (2016).

Daarnaast heeft Time Magazine popzangeres Olivia Rodrigo uitgeroepen tot entertainer van het jaar, gymnaste Simone Biles tot atleet van het jaar en de vaccinwetenschappers tot helden van het jaar.